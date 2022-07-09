Американец посадил на шоссе самолет с отказавшим двигателем, влившись в поток автомобилей

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Американские СМИ делятся кадрами чудесной посадки самолета прямо на шоссе. Возможно, эта история не получила бы широкой огласки, если бы опыт пилота был побольше, а дорога была пустой. Но все оказалось совсем не так.



Винсент Фрейзер справа…



… и его самолет

Винсент Фрейзер, ветеран морской пехоты, получил лицензию частного пилота лишь в октябре прошлого года. У него было менее 100 часов налета, когда двигатель одномоторного Aero Commander 100 образца 1967 года подвел – самолет начал терять высоту, довольно быстро опустившись с 1500 до 300 метров.

Фрейзер понял, что дело плохо, и начал искать место для посадки. «Я увидел мост, но на нем было слишком много машин, а сам мост был слишком узкий, чтобы приземлиться на него, никого не убив, — сказал он. — Поэтому я решил садиться на реку. Когда начал спускаться к реке, пролетев мост, по милости божьей я посмотрел налево и увидел шоссе 19». Фрейзер провел самолет мимо линий электропередач и успешно приземлился на оживленной дороге. Правда, для этого пилоту практически пришлось влиться в поток.