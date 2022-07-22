Американец одновременно заразился COVID-19 и оспой обезьян

Гражданин Соединенных Штатов Америки одновременно заразился коронавирусом и обезьяньей оспой.
Митчо Томпсон из городка Себастопол в Калифорнии сообщил о положительном результате на COVID-19, который получил в конце июня. В скором времени после этого он обнаружил красные пятна на теле.
«Доктор был абсолютно уверен, что у меня оспа обезьян, и что у меня было и то, и другое», — цитирует Томпсона телеканал NBC.
Мужчина отметил, что чувствовал себя очень плохо из-за двойного заражения. Были моменты, когда американец не мог встать с постели или выпить глоток воды.