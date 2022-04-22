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    Американцы винят Байдена в рекордной с 1980-х годов инфляции

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Американцы винят Байдена в рекордной с 1980-х годов инфляции

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    Global Look Press/Rod Lamkey – CNP/Consolidated News Photos

    Граждане Соединенных Штатов не верят официальной позиции властей, обвиняющих президента России Владимира
    Путина в высокой инфляции, пишет РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal

    Министерство труда ранее сообщило об ускорении темпов инфляции
    в марте до 8,5%. Последний раз такой уровень фиксировался еще в 1980-х годах. Глава Белого дома Джо Байден пытается возложить ответственность на РФ, однако с ним согласны всего около 6% американцев. Большинство уверены, что их правительство просто пытается переложить вину за свои ошибки.

    Инфляция в США наиболее проявилась в ценах на топливо,
    логистические услуги и сырье. Рядовые граждане также замечают рост стоимости фастфуда и обычных продуктов в магазинах. Это связано с проводимой ФРС
    монетарной политикой и антироссийскими санкциями Вашингтона.

    Политолог Гарник Туманян констатировал, что политика экономического
    блицкрига против РФ, инициированная США и их союзниками провалилась. Москва сумела
    трансформировать внешнее давление из категории «проблемы» в категорию
    «возможности» и создала эффективный «санкционный бумеранг», больнее всего ударивший
    по самому Западу, цитирует его «ФедералПресс».

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