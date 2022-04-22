Американцы винят Байдена в рекордной с 1980-х годов инфляции

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Граждане Соединенных Штатов не верят официальной позиции властей, обвиняющих президента России Владимира
Путина в высокой инфляции, пишет РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal
Министерство труда ранее сообщило об ускорении темпов инфляции
в марте до 8,5%. Последний раз такой уровень фиксировался еще в 1980-х годах. Глава Белого дома Джо Байден пытается возложить ответственность на РФ, однако с ним согласны всего около 6% американцев. Большинство уверены, что их правительство просто пытается переложить вину за свои ошибки.
Инфляция в США наиболее проявилась в ценах на топливо,
логистические услуги и сырье. Рядовые граждане также замечают рост стоимости фастфуда и обычных продуктов в магазинах. Это связано с проводимой ФРС
монетарной политикой и антироссийскими санкциями Вашингтона.
Политолог Гарник Туманян констатировал, что политика экономического
блицкрига против РФ, инициированная США и их союзниками провалилась. Москва сумела
трансформировать внешнее давление из категории «проблемы» в категорию
«возможности» и создала эффективный «санкционный бумеранг», больнее всего ударивший
по самому Западу, цитирует его «ФедералПресс».