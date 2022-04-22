Американцы винят Байдена в рекордной с 1980-х годов инфляции

Министерство труда ранее сообщило об ускорении темпов инфляции

в марте до 8,5%. Последний раз такой уровень фиксировался еще в 1980-х годах. Глава Белого дома Джо Байден пытается возложить ответственность на РФ, однако с ним согласны всего около 6% американцев. Большинство уверены, что их правительство просто пытается переложить вину за свои ошибки.