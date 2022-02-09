Настоящий скандал разгорелся в Вашингтоне из-за громкого провала разведки США.

Издание Newsweek отмечает активное обсуждение в США «вероятного заговора в Кремле» с инсценировкой нападения на русскоязычных украинцев. Однако там признают, что никаких весомых аргументов в пользу этой версии в Белом доме нет.

Читатели Newsweek, обсуждая представленные данные о так называемой операции «ложный флаг» и том, что ситуация вокруг нее могла быть спланирована Россией для дискредитации США, не без ехидства констатировали, что американские разведчики попали в свою же ловушку, правда, расставленную для России.

«Вероятно, это наши попались на их операцию «фальшивый флаг», проводя свою операцию «фальшивый флаг»», – поделился мнением американский пользователь с ником Jane.

Некоторые американцы высказали мнение о том, что речь идет о геополитике, которая в реальности является «грязным делом», жертвами которого становятся обычные люди.

Игру собственных спецслужб разоблачил комментатор с ником Sense. По его словам, целью ЦРУ было обвинить Москву в операции «фальшивый флаг», что позволило бы Вашингтону настроить общественность против России. При этом американские спецслужбы планировали свалить на РФ вину за «фальшивый флаг», который они сами используют. Но не вышло.

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