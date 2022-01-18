Американцы осознали, что расширение НАТО на восток загнало США в ловушку

Политолог Алексей Фененко указал на незавидное положение Соединенных Штатов, которые сегодня вынуждены расплачиваться за собственные ошибки.

Незадолго до распада Советского Союза Запад во главе с США пообещал Москве, что продвижения НАТО не будет. Однако слово, данное первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву было нарушено в 1999 году, когда членами Альянса стали Польша, Чехия и Венгрия. В 2004 году блок укрепился странами Прибалтики, Болгарией, Румынией, Словакией и Словенией. Правда, сегодня этот обман американцы вряд ли могут занести себе в актив.

Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко считает, что Вашингтон сам себя загнал в ловушку, инициировав продвижение НАТО на восток. Текущая ситуация напоминает эксперту положение Российской империи накануне русско-японской войны 1904-1905 годов. Речь идет о том, что номинальное присутствие американцев в Восточной Европе, как и пятая статья Вашингтонского договора, никак не поможет находящимся там странам-членам Североатлантического альянса в случае военного конфликта с РФ.

«Она (пятая статья – Прим. ред.) предусматривает всего-навсего оказание взаимной помощи на случай агрессии. Нигде не говорится, что мы немедленно объявим войну другому государству, объявим общую мобилизацию, или введем военное положение. А «помощь» – понятие растяжимое», – подчеркнул Фененко в интервью Baltnews, добавив, что оно включает в себя экономические санкции, разрыв дипотношений и отправку батальона сил защиты.

Как отметил эксперт, США могут перебросить на наиболее напряженный участок несколько тысяч своих военнослужащих, находящихся в Европе. Однако, как их спасать в случае начала реального конфликта, в Вашингтоне не знают. В такой ситуации напрашивается увеличение численности армейского контингента Соединенных Штатов в ЕС, однако такое решение может усилить конфронтацию с РФ. Получается замкнутый круг, в котором американцы оказались по собственной вине.

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