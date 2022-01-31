Американцы готовят Литву для нанесения «удара под дых» в Калининграде

Соединенные Штаты готовят Литву к проведению военной операции на территории Калининградской области. Об этом сообщает китайское издания NetEase.

Отношения России и Запада достигли точки кипения. В Москве отказываются мириться с нынешней системой безопасности в Европе, представляющей для нее серьезную угрозу. В то же время американские и европейские СМИ с подачи представителей местных политических элит раздувают истерию с «российским вторжением» на Украину. На фоне этого США дополнительно «накачивают» Литву, призывая ее готовиться к потенциальному военному конфликту с РФ, пишет «ПолитРоссия».

Как утверждают китайские журналисты, Пентагон уготовил каждой стране Восточной Европы, входящей в НАТО, определенную роль. К примеру, Польша выступит в качестве центра противостояния Белоруссии, а на Литву ложится обязанность захвата Калининградской области. Самый западный российский регион давно является «занозой в боку» НАТО, поскольку размещенное там вооружение способно нанести сокрушительный удар по силам Альянса.

«Именно поэтому разведывательное управление США хочет, чтобы Литва атаковала этот район. Только захватив Калининградскую область, НАТО сможет формировать широкое окружение России», – говорится в статье.

Аналитики NetEase полагают, что для Москвы атака на Калининград станет своего рода «ударом под дых». Однако вероятность, что Литве удастся доставить военнослужащим ВС РФ серьезные проблемы, довольно мала. Регион надежно защищен и способен сдерживать натиск любого противника до подхода сил из «континентальной» России.

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