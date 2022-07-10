Обозреватели издания The American Thinker в одном из материалов заключили, что Соединенные Штаты и другие западные страны недооценили волю России к победе в СВО на Украине.
По словам авторов, Запад очень сильно недооценил позицию РФ о Украине: Кремль на протяжении долгого времени настаивал на том, что вступление Украины в НАТО — красная черта, при пересечении которой западные страны ощутят последствия.
Авторы отметили, что западные страны могли избежать эскалации украинского кризиса, для этого следовало сохранить нейтральный статус Украины, признать Крым российским и оговорить автономный статус Донбасса. Эксперты заключили, что у России есть все необходимое для победы в ходе спецоперации.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.