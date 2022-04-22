American Thinker: вызванная Байденом инфляция грозит США «большой бедой»

По мнению автора публикации Андреа Видбурга, одной из причин

скачка цен на топливо и инфляции в США является отказ Байдена от строительства нефтепровода

Keystone XL из Канады. Вместе с этим на ситуацию повлияли несостоявшиеся буровые работы практически

на всех федеральных землях и бесконтрольные расходы за счет печатания банкнот.