American Thinker: вызванная Байденом инфляция грозит США «большой бедой»

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Политика президента Соединенных Штатов Джо Байдена,
спровоцировавшая в стране сильнейшую инфляцию за последние десятилетия,
приведет ее к «большой беде». Об этом говорится в материале консервативного
издания American Thinker.
По мнению автора публикации Андреа Видбурга, одной из причин
скачка цен на топливо и инфляции в США является отказ Байдена от строительства нефтепровода
Keystone XL из Канады. Вместе с этим на ситуацию повлияли несостоявшиеся буровые работы практически
на всех федеральных землях и бесконтрольные расходы за счет печатания банкнот.
«В данном случае бедой является самая сильная за последние
40 лет инфляция. Но, наверное, это неточное определение, ибо инфляция сегодня
сильнее, чем когда бы то ни было», — добавил публицист.
При этом, как рассказал экономист Евгений Коган, инфляция
затронула не только США, но и весь мир. Как Россия справится с мощнейшей рецессией,
передает «Царьград».