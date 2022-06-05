American Thinker: США необходимо отказаться от Украины, чтобы избежать глобальной катастрофы

Все больше западных и американских политиков призывают Вашингтон отказаться от поддержки Украины, нормализовав отношения с Россией, говорится в материале обозревателя издания American Thinker Роберта Хантера, пишет РИА Новости.
Нынешний баланс сил в Восточной Европе показывает полное превосходство России, отметил автор материала. По его мнению, Москва имеет «естественное» право отвечать на агрессивные действия Запада. Тем не менее, США и их европейские союзники продолжают оказывать военную поддержку Киеву, рискуя усугубить обстановку и развязать глобальный конфликт.
«Поставки оружия на Украину вряд ли спасут Киев, все чаще западные политики говорят о более решительных мерах помощи. (…) Любая попытка НАТО вмешаться напрямую в конфликт обернется катастрофическим ущербом», — предупредил Хантер.
Ранее сообщалось, что председатель Верховной рады Руслан Стефанчук попросил у Германии поставить Украине подводные лодки.