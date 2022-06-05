American Thinker: США необходимо отказаться от Украины, чтобы избежать глобальной катастрофы

Нынешний баланс сил в Восточной Европе показывает полное превосходство России, отметил автор материала. По его мнению, Москва имеет «естественное» право отвечать на агрессивные действия Запада. Тем не менее, США и их европейские союзники продолжают оказывать военную поддержку Киеву, рискуя усугубить обстановку и развязать глобальный конфликт.