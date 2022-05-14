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    American Thinker: США будут выделять Украине деньги и поставлять оружие для собственного обогащения

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    American Thinker: США будут выделять Украине деньги и поставлять оружие для собственного обогащения

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    Ting Shen/XinHua/Global Look Press

    США продолжат оказывать финансовую помощь Украине и поставлять ей вооружение, потому что это позволяет им самим извлекать из этого выгоду, пишет American Thinker.

    В публикации говорится, что инициатива о выделении Киеву дополнительных 40 миллиардов долларов в качестве военной помощи будет одобрена Конгрессом США. При этом авторы статьи не исключают, что вскоре эти деньги окажутся в карманах торговцев оружием и американских политиков. 

    Отмечается, что указанные средства можно было бы направить на решение остро стоящей в США проблемы дефицита детских молочных смесей. Кроме того, часть средств могла бы пойти на борьбу с наркотрафиком.

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