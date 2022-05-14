American Thinker: США будут выделять Украине деньги и поставлять оружие для собственного обогащения

В публикации говорится, что инициатива о выделении Киеву дополнительных 40 миллиардов долларов в качестве военной помощи будет одобрена Конгрессом США. При этом авторы статьи не исключают, что вскоре эти деньги окажутся в карманах торговцев оружием и американских политиков.