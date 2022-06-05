American Thinker предупредил об опасности непредсказуемых решений Байдена

Президент США Джо Байден провоцирует «неразбериху», меняя свои решения относительно поставок оружия Украине еженедельно. Это грозит опасными последствиями, заявил эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа в статье для журнала American Thinker.
Ранее Байден заявлял, что США не намерены поставлять Украине РСЗО, однако спустя несколько дней было объявлено о совершенно противоположном решении. При этом администрация президента заявила, что дальность поражения ракеты составляет 80 километров.
«Безусловно, когда украинские войска получат эти ракетные системы, ничто не помешает им поражать цели на территории России», — отметил Семпа.
Примечательно, что резкий поворот в политике был сделан сразу после объявления о намерении Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Вашингтон, напомнил эксперт, поддержал соответствующее решение стран.