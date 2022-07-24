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American Conservative: ВС США столкнулись с угрозой коллапса из-за острой нехватки новобранцев

American Conservative: ВС США столкнулись с угрозой коллапса из-за острой нехватки новобранцев
U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com

Вооруженные силы США переживают острую нехватку новобранцев, сообщил американский обозреватель Эдвард Чанг.

В публикации для издания The American Conservative он отметил, что армия столкнулась с серьезной угрозой коллапса, и на этом фоне командование вынуждено идти на отчаянные меры.

«Нехватка новобранцев — последняя из череды неудач, обрушившихся на американскую армию, начиная с катастрофического вывода войск из Афганистана. Они привели к разрушению имиджа института», — говорится в публикации.

По словам эксперта, сейчас ВС США оказались в крайне неудобном положении и вынуждены регулярно отбиваться от обвинений в некомпетентности и политизации.

Афганистан вс сша США чанг
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