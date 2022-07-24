American Conservative: ВС США столкнулись с угрозой коллапса из-за острой нехватки новобранцев

Вооруженные силы США переживают острую нехватку новобранцев, сообщил американский обозреватель Эдвард Чанг.
В публикации для издания The American Conservative он отметил, что армия столкнулась с серьезной угрозой коллапса, и на этом фоне командование вынуждено идти на отчаянные меры.
«Нехватка новобранцев — последняя из череды неудач, обрушившихся на американскую армию, начиная с катастрофического вывода войск из Афганистана. Они привели к разрушению имиджа института», — говорится в публикации.
По словам эксперта, сейчас ВС США оказались в крайне неудобном положении и вынуждены регулярно отбиваться от обвинений в некомпетентности и политизации.