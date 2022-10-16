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AMD сократит объем производства процессоров Ryzen 7000

AMD сократит объем производства процессоров Ryzen 7000

Как пишет ресурс WCCFTech со ссылкой на внутренний отчет AMD, компания планирует снизить производство процессоров Ryzen 7000 на фоне спада на рынке ПК и не слишком радушного приема платформы AM5 со стороны пользователей.


В AMD считали, что платформа AM5 вызовет большой интерес у потребителей за счет ряда новых возможностей, в числе которых поддержка DDR5 и PCIe 5.0, однако это же, в свою очередь, привело к повышению цен на материнские платы. Например, модели на чипсете B650 продаются выше обещанной ранее планки в 125 долларов.

В отчете также говорится, что энтузиасты — это то, что удерживает AM5 на плаву в данный момент, а Ryzen 9 7900X — самый востребованный процессор линейки: при цене 550 долларов (в США) он оказался более привлекательным, чем Ryzen 7 7700X (400 долларов) и Ryzen 5 7600X (300 долларов). Эта статистика основана не на продажах конкретных розничных продавцов, а на глобальных отгрузках CPU.

Причина невысокого интереса к Ryzen 7000 отчасти заключается в том, что Ryzen 5000 по-прежнему актуальны. Так, многие покупатели вместо CPU Ryzen 7000 могут купить Ryzen 7 5800X3D – с большим объемом кэша, и, в то же время, не требующий перехода на новую системную плату. Для геймеров 8 ядер архитектуры Zen 3 вполне достаточно, а большой объем кэша повышает игровую производительность до уровня Core i9-12900K. Но даже и без этого линейка Ryzen 5000 по-прежнему актуальна, а снижение цен делает CPU этого семейства еще более привлекательными.

К слову, реальные продавцы уже демонстрируют диспропорцию продаж процессоров AM4 и AM5.

 

amd
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RusNewsToday24
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