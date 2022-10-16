AMD сократит объем производства процессоров Ryzen 7000

Как пишет ресурс WCCFTech со ссылкой на внутренний отчет AMD, компания планирует снизить производство процессоров Ryzen 7000 на фоне спада на рынке ПК и не слишком радушного приема платформы AM5 со стороны пользователей.





В AMD считали, что платформа AM5 вызовет большой интерес у потребителей за счет ряда новых возможностей, в числе которых поддержка DDR5 и PCIe 5.0, однако это же, в свою очередь, привело к повышению цен на материнские платы. Например, модели на чипсете B650 продаются выше обещанной ранее планки в 125 долларов.

В отчете также говорится, что энтузиасты — это то, что удерживает AM5 на плаву в данный момент, а Ryzen 9 7900X — самый востребованный процессор линейки: при цене 550 долларов (в США) он оказался более привлекательным, чем Ryzen 7 7700X (400 долларов) и Ryzen 5 7600X (300 долларов). Эта статистика основана не на продажах конкретных розничных продавцов, а на глобальных отгрузках CPU.

Причина невысокого интереса к Ryzen 7000 отчасти заключается в том, что Ryzen 5000 по-прежнему актуальны. Так, многие покупатели вместо CPU Ryzen 7000 могут купить Ryzen 7 5800X3D – с большим объемом кэша, и, в то же время, не требующий перехода на новую системную плату. Для геймеров 8 ядер архитектуры Zen 3 вполне достаточно, а большой объем кэша повышает игровую производительность до уровня Core i9-12900K. Но даже и без этого линейка Ryzen 5000 по-прежнему актуальна, а снижение цен делает CPU этого семейства еще более привлекательными.

К слову, реальные продавцы уже демонстрируют диспропорцию продаж процессоров AM4 и AM5.