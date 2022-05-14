AMD реализует идею семилетней давности, выпустив экзафлопсного монстра, объединяющего GPU, CPU и память HBM в одном гибридном процессоре

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Ускоритель AMD Instinct MI250X получил первый в мире двухчиповый графический процессор. Во второй половине года должны выйти видеокарты Radeon RX 7000, где два топовых GPU также будут двухчиповыми. Но AMD уже работает над намного более сложным и фактически уникальным GPU, который и графическим процессором называть будет уже не очень корректно.





В Сети появились первые данные и даже мутное фото, похоже, взятое из внутренних документов AMD.





Итак, речь идёт об ускорителе Instinct MI300. Точнее, скорее всего, Instinct MI300 — это линейка, а конкретная модель может называться Instinct MI350X или ещё как-то, но это неважно. Важно то, что технически это будет даже не GPU, а APU, то есть гибридный процессор. Потому как к GPU на архитектуре CDNA3 будут добавлены процессорные ядра с архитектурой Zen 4. Кроме того, у этого чипа будет и собственная память HBM. В документации написано именно Instinct APU, но как по итогу сама AMD будет называть это решение, узнаем лишь с анонсом. В любом случае, упор явно будет сделан в первую очередь на графическую часть, так как это всё же ускорители Instinct. Также можно предположить, что процессорные ядра будут не у всех моделей линейки Instinct MI300. Но при любом варианте это будет самый огромный, сложный и производительный гибридный процессор.

Судя по изображению и ранним данным, APU может получить восемь вычислительных чиплетов и восемь микросхем памяти. При этом пока неизвестно, в каждом ли чиплете будут процессорные ядра или же, к примеру, они займут отдельный чиплет или несколько. В любом случае, это крайне необычное и, по сути, уникальное решение, о производительности которого можно лишь гадать. Но ранее AMD как-то упоминала о продукте экзафлопсного уровня.





Отдельно стоит отметить любопытную деталь. Дело в том, что первые слухи о некоем большом APU AMD появились ещё в 2019 году. Затем в сентябре прошлого года мы сообщали о том, что Instinct MI300 может получить как процессорные, так и графические ядра, а недавно как раз были данные о восьмичиплетовом GPU с общей площадью интерпозера в 2750 мм2.

Кроме того, сама AMD ещё в 2015 году рассказала о концепции Exascale Heterogeneous Processor. На тот момент компания говорила о возможности объединить 32 ядра Zen, какой-то GPU неизвестной конфигурации и память HBM. Позже уже в 2020 году стало известно, что AMD продолжает работу над проектом как минимум на базовой основе, на что указывали патенты компании.

Судя по всему, показанная семь лет назад концепция наконец-то будет реализована в новом поколении ускорителей Instinct. Выйдут они, скорее всего, в конце текущего, либо в начале следующего года, так как в документации указано, что первые чипы покинут лабораторию в третьем квартале.