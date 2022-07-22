AMD разработала ещё одну технологию, как у Nvidia. Noise Suppression будет конкурировать с RTX Voice

Компания AMD в ближайшее время выпустит ещё одну технологию, как у Nvidia. Называется новое решение Noise Suppression, и это аналог RTX Voice.





Это технология шумоподавления для устройств ввода и вывода с использованием искусственного интеллекта. Так как о разработке проговорилась сама AMD, мы знаем, что Noise Suppression появится в виде новой вкладке в драйвере Adrenalin Edition.









Других подробностей пока нет, но можно вспомнить, для чего нужна технология RTX Voice. Она призвана избавляться от шума во время голосовых и видеозвонков. В случае разработки Nvidia обрабатывается и входящий, и исходящий канал. Но работает технология только в тех приложениях, в которых разработчики её внедрили. RTX Voice, к примеру, работает в Discord, Battle.net Chat, Google Chrome, Skype, Zoom и прочих.