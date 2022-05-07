AMD готовит условно потребительские 96-ядерные процессоры. Такими будут старшие представители Threadripper 7000

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Компания AMD ранее официально подтвердила, что процессоры Epyc поколения Genoa, которые выйдут в этом году, будут иметь до 96 ядер. Судя по всему, столько же будет и у Threadripper 7000.





Линейка Ryzen Threadripper весьма близка к серверным Epyc, поэтому увеличение ядер было ожидаемым, но теперь относительно этого факта появилась первая информация. Источник говорит, что топовые CPU линейки Threadripper Pro 7000 будут иметь те же 96 ядер, что и Genoa. При этом пока неясно, будут ли процессоры без приставки Pro. Собственно, мы пока не знаем этого даже относительно уже вышедших Threadripper 5000.

Threadripper 7000 будут опираться на архитектуру Zen 4. Учитывая задержки с выходом текущего поколения, в этом году новую линейку вряд ли стоит ждать.