AMD готовит технологию для ускорения игр? Компания вскоре анонсирует Smart Access Storage

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Компания AMD готовится представить технологию Smart Access Storage. Она дебютирует на игровом ноутбуке Corsair Voyager, который будет первым мобильным ПК производителя.





О технологии пока ничего не сообщается, но есть предположение, что это реализация Microsoft DirectStorage API. Напомним, это API, позволяющий видеокарте загружать данные напрямую из SSD, минуя процессор, что должно позволить ощутимо нарастить производительность на современных ПК с быстрыми накопителями. Изначально технология создавалась для Xbox Series, но недавно Microsoft сообщила, что игры на ПК также могут её поддерживать. Вероятно, AMD просто даст этой технологии своё имя и наконец-то выведет её на рынок.

Что касается ноутбука, скорее всего, он основан на Ryzen 9 6900HX и располагает видеокартой Radeon RX 6800M.