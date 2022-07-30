AMD готовит новый современный мобильный CPU для доступных ноутбуков. Тесты прошёл APU, который может получить имя Ryzen 3 6300U

Похоже, AMD готовится расширить линейку мобильных гибридных процессоров Ryzen 6000U более доступной моделью.





Сейчас в ней представлены только шестиядерный Ryzen 5 6600U и восьмиядерный Ryzen 7 6800U. Новинка же, которая засветилась в Geekbench, имеет четыре ядра. То есть это может быть Ryzen 3 6300U.

Тестовый процессор работал на частотах 2,9-4,1 ГГц и набрал 1321 и 4261 балл в однопоточном и многопоточном режимах соответственно. В первом случае это соответствует результату Ryzen 3 5325U, а во втором новинка медленнее, так как указанный APU набирает более 5200 баллов. Правда, другие источники говорят о том, что такой APU набирает лишь около 4300 баллов, то есть тогда два процессора и вовсе максимально сопоставимы.





Что касается iGPU, он у новинки включает три блока CU, то есть 192 потоковых процессора, а это вдвое меньше, чем у Ryzen 5 6600U. При этом производительность iGPU новинки сопоставима с iGPU в том же Ryzen 3 5325U, где 384 потоковых процессора.

Напомним, сегодня мы также узнали, что шестиядерный Ryzen 5 7600X способен одолеть Core i9-12900K в однопоточном режиме.