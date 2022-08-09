AMD готовит новую упаковку для процессоров Ryzen 7000

В сети появилось изображение новой упаковки для процессоров AMD Ryzen 7000. Речь идёт о дорогих моделях. Источник утверждает, что такие коробки получат процессоры с ценником от 500 долларов. Скорее всего, это будут модели Ryzen 9, тогда как Ryzen 7 и Ryzen 5 могут получить иную упаковку.



Новая упаковка

Анонс новых процессоров AMD ожидается 29 августа на отдельном мероприятии, а в продажу Ryzen 7000 поступят 15 сентября. Предполагается, что цены на них не будут сильно отличаться от тех, что установлены для серии Ryzen 5000.

При этом в линейке будут как процессоры под новый сокет AM5, так и, вероятно, модели под AM4. Таким процессорам приписывают поддержку оперативной памяти DDR4, тогда как основная линейка поддерживает исключительно DDR5. Сам факт выпуска таких процессоров пока не подтверждён официально, но слухи на эту тему циркулируют в сети.

Не исключено, что компания выпустит только несколько новых CPU под старый сокет, которые будут позиционироваться отдельно от основной линейки.