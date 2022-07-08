AMD готовит 96-ядерный процессор, но частота составит всего 2,15 ГГц. В Сеть попали параметры CPU линейки Epyc 9000

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Intel не может выполнить свою задачу и остановить AMD. Процессоры Epyc займут 18% серверного рынка к 2024 году

В конце текущего года AMD выпустит серверные процессоры Epyc линейки Genoa, в которой топовыми моделями будут 96-ядерные CPU. И сегодня у нас есть подробности о данных процессорах.

Источник поделился характеристиками всех или как минимум большой части CPU грядущей линейки. В том числе мы можем видеть ту самую 96-ядерную модель Epyc 9654P. Она получит 384 МБ кэш-памяти третьего уровня и будет характеризоваться TDP 360 Вт при частотах 2,0-2,15 ГГц.





При этом одна из 16-ядерных моделей будет работать на частотах до 3,8 ГГц при TDP 320 Вт. Больше всего будет моделей с 23 и 32 ядрами: по три CPU. Что касается процессоров с 96 и 64 ядрами, пока известно лишь по одной модели, но в итоге в линейке их может быть и больше.





То, что можно видеть внизу списка с буквами ES, это инженерные образцы.