Аманда Сейфрид рассказала о съемках в обнаженном виде: “Мне было 19 лет, и я боялась потерять работу. Как я могла это допустить?”

Аманда Сейфрид

Аманда Сейфрид снялась в фотосессии для журнала Porter и дала изданию интервью, в котором рассказала об откровенных съемках в юном возрасте.

Аманда призналась, что хотела бы начать свою актерскую карьеру сейчас, поскольку теперь актеров на съемочной площадке сопровождают координаторы интимных сцен, которые могут помочь избежать неудобных ситуаций. Кроме того, сами актеры могут сказать, если испытывают дискомфорт во время съемок.

Актриса сказала, что ей приходилось испытывать неловкость, однако она боялась остаться без работы и не спорила. Я в 19 лет ходила без нижнего белья — вы издеваетесь? Как я такое допустила? О, я знаю как: мне было 19, я не хотела никого расстраивать и не хотела потерять работу, вот почему.

О каком именно фильме идет речь, актриса в интервью не уточнила. Аманда Сейфрид не раз появлялась обнаженной на экране: так, она снималась в откровенных сценах в фильме “Хлоя”.



Аманда Сейфрид в фильме “Хлоя”

Сейчас Аманда смотрит на многие вещи иначе и признается, что обрела уверенность в себе. Быть уверенным в себе — это на самом деле очень важно. Ничто не может сломить меня полностью, когда дело доходит до работы. Я несокрушима! Ничто не может разрушить мою жизнь, если только это не связано с моей семьей. Существует определенная степень уважения, которое я раньше так не ощущала по отношению к себе, как сейчас. Это не связано с уровнем славы, узнаваемости или признания со стороны критиков. Меня уважают, потому что мне 36 лет, и я знаю, кто я, черт возьми, такая.