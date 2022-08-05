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Алтухов в годовщину начала обороны Одессы осудил попытки внести раздор между русскими и украинцами

Алтухов в годовщину начала обороны Одессы осудил попытки внести раздор между русскими и украинцами
globallookpress.com/Zacharie Scheurer/ZUMAPRESS.com

Единство советского народа обеспечило победу в Великой Отечественной войне, но спустя десятилетия отдельные политические силы пытаются внести раздор между русскими и украинцами, заявил член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.

В годовщину начала обороны Одессы он осудил подобные инсинуации, а также подверг критике попытки исказить историю и итоги войны.

«Спустя десятилетия некоторые политические силы пытаются пересмотреть итоги войны, перекраивая историю на свой лад, поощряя русофобию, экстремизм и радикализм, осознанно вбивая клинья между народами когда-то единой страны. Причем делают это с применением насилия в отношении гражданского населения», — сказал парламентарий.

В этой связи он вспомнил о трагедии в одесском Доме профсоюзов, произошедшей в 2014 году, а также о восьмилетнем конфликте в Донбассе.

алтухов одесса Россия Украина
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