Алтухов в годовщину начала обороны Одессы осудил попытки внести раздор между русскими и украинцами

Единство советского народа обеспечило победу в Великой Отечественной войне, но спустя десятилетия отдельные политические силы пытаются внести раздор между русскими и украинцами, заявил член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.
В годовщину начала обороны Одессы он осудил подобные инсинуации, а также подверг критике попытки исказить историю и итоги войны.
«Спустя десятилетия некоторые политические силы пытаются пересмотреть итоги войны, перекраивая историю на свой лад, поощряя русофобию, экстремизм и радикализм, осознанно вбивая клинья между народами когда-то единой страны. Причем делают это с применением насилия в отношении гражданского населения», — сказал парламентарий.
В этой связи он вспомнил о трагедии в одесском Доме профсоюзов, произошедшей в 2014 году, а также о восьмилетнем конфликте в Донбассе.