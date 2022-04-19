Альтернативы нет: экономист Масленников о зависимости Европы от российского газа

«Давайте исходить из того, что с начала года в еврозоне в целом стоимость энергоносителей

выросла примерно на 45%, что, естественно, отразилось на издержках предприятий.

Для немцев это критически важно по таким базовым отраслям экономики, как

химическая промышленность. Некоторое время назад многие

руководители концерна BASF Societas Europaea высказывались о том, что если

будет принято решение об эмбарго на российский газ, то придется закрывать

несколько заводов в ближайшее время», — заявил собеседник ФАН.