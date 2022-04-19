Альтернативы нет: экономист Масленников о зависимости Европы от российского газа

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У Европы, в частности у Германии, имеются достаточно серьезные риски, так как стоимость энергоносителей с начала текущего
года выросла практически на 45%. Об этом заявил в беседе с ФАН экономист,
руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития
Никита Масленников.
Собеседник подчеркнул, что значительное увеличение цены в
первую очередь скажется на базовых отраслях экономики, в частности на химическом производстве.
«Давайте исходить из того, что с начала года в еврозоне в целом стоимость энергоносителей
выросла примерно на 45%, что, естественно, отразилось на издержках предприятий.
Для немцев это критически важно по таким базовым отраслям экономики, как
химическая промышленность. Некоторое время назад многие
руководители концерна BASF Societas Europaea высказывались о том, что если
будет принято решение об эмбарго на российский газ, то придется закрывать
несколько заводов в ближайшее время», — заявил собеседник ФАН.
По его
словам, есть оценки, что эмбарго приведет к росту безработицы, потому что
придется терять в химическом комплексе несколько сотен рабочих мест.
«Это действительно базовая отрасль для немцев, и она важна для экономики. Поэтому
для бизнеса это такой предмет существенной озабоченности, и они не скрывают
того, что решение об эмбарго на поставку газа с Россией просто поставит
экономику на грани серьезной рецессии», — сказал Никита Масленников.
Кроме того, если
это произойдет, то они получат серьезный
экономический кризис, поэтому немцы озадачены ситуацией, отметил экономист.
«Именно
поэтому Германия дает противоречивые сигналы по поводу расширения санкционного
давления на Россию. В частности, запрета экспорта на энергоносители. Можно
сказать, что Германия находится под давлением своих промышленных секторов,
поэтому все-таки пока маневрирует и ищет компромиссный вариант. Потому что если в Германии начнется рецессия, то это автоматически касается всей еврозоны, а
потом и всего Евросоюза, а потом через пару-тройку кварталов мир влетает в глобальный экономический кризис, совершенно гарантировано
по типу 2008-2009 годов», — добавил Масленников.
На сегодняшний
день альтернативы российскому газу нет, потому что заместить наши энергоносители
нечем. А стремительный рост цен на энергоносители определил настроение немецкого
бизнеса, резюмировал эксперт.