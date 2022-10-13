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Альтернативный браузер Vivaldi для Android получил «быстрое и красивое» обновление

Альтернативный браузер Vivaldi для Android получил «быстрое и красивое» обновление

Команда набирающего популярность браузера Vivaldi объявила о выпуске мобильного обновления Vivaldi 5.5 для Android.


Как отмечают разработчики, это обновление мобильного браузера «быстрое и красивое» – с выгрузкой неактивных вкладок и другими новыми функциями. 

Альтернативный браузер Vivaldi для Android получил «быстрое и красивое» обновление

В Vivaldi 5.5 для Android появился мастер начальных настроек, хорошо знакомый пользователям десктопной версии Vivaldi. Эти настройки будут видны тем, кто устанавливает браузер впервые. Пользователь поэтапно сможет выбрать вид вкладок и тему оформления, настроить блокировщик слежки и рекламы, а также сделать Vivaldi браузером по умолчанию.

Альтернативный браузер Vivaldi для Android получил «быстрое и красивое» обновление

Также появилась функция автоматического закрытия неактивных вкладок. Пользователь может указать в настройках, через какой период времени можно выгрузить неактивные вкладки. Также появилась специальная кнопка для закрытия всех вкладок, неактивных на момент нажатия.

Альтернативный браузер Vivaldi для Android получил «быстрое и красивое» обновление

При настройке тем пользователь теперь может наглядно подобрать цветовую гамму. Также появились плавающие функциональные кнопки, которые позволяют выполнять различные действия на открываемых панелях.

Альтернативный браузер Vivaldi для Android получил «быстрое и красивое» обновление

 

Vivaldi
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