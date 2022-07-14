Алтайский педагог Кривоспицкая рассказала, как правильно подготовить детей к школе

Всего через полтора месяца множество детишек по всей стране станут первоклассниками. Учитель начальных классов Майминской школы №3 Татьяна Кривоспицкая дала несколько советов родителям о том, как правильно подготовить ребенка к школе, в том числе и психологически.
В беседе с изданием «Новости Алтая» она отметила важность того, чтобы родители поддерживали в ребенке желание учиться и познавать окружающий мир. Это можно делать через личные истории о времени учебы, игры, небольшие экскурсии.
Ребенок должен быть готов к повышенным нагрузкам. Важно закалять его физически. Активные игры, пешие прогулки, спортивные секции сделают ребенка более выносливым.
Также важно приучать будущего школьника к режиму дня и дисциплине. Он должен вставать и ложиться в одно и то же время, самостоятельно убирать свои игрушки, заправлять кровать. Это поможет ребенку легче адаптироваться к школьному распорядку.
Важно также научить малыша контролировать свои эмоции, развивать в нем внимание и усидчивость. Если для ребенка станет привычкой завершать начатые дела, психологически в школе ему будет легче.