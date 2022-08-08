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Алсу впервые отреагировала на слухи о четвертой беременности

Алсу впервые отреагировала на слухи о четвертой беременности
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Поклонники певицы Алсу посчитали, что артистка снова в положении. Слухи подогрели фотографии звезды, где она всегда в свободных платьях, передает издание Teleprogramma.

Фанаты Алсу также обратили внимание, что она практически не участвует в каких-либо шоу. В итоге «паззл сложился» — многие были уверены, что певица ждет четвертого ребенка.

Сама артистка некоторое время хранила молчание, однако все же решила отреагировать на слухи.

«Уже даже свободное удобное платье нельзя надеть, чтобы в чем-то не заподозрили», — написала она в соцсетях.

Тем не менее, в ситуации так и не поставлена точка — Алсу так и не опровергла слухи о ребенке.

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RusNewsToday24
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