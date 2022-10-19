Алсу сделала признание о детских комплексах

Певица Алсу стала набирать популярность еще в юном возрасте: когда девушке было 15, вышел ее первый клип, и голос певицы услышала вся Россия. В 16 Алсу представляла РФ на песенном конкурсе Евровидение.
«Но при этом характер у меня совершенно не азартный, не боевой. В детстве я была даже немного закомплексованной. Может, поэтому и не любила соревноваться», — рассказала певица в беседе с порталом «7дней».
Артистка отметила, что в летних лагерях и в школе часто устраивали разные конкурсы, но она не хотела в них участвовать — она просто не стремилась быть самой первой и самой популярной. Трудно поверить, но Алсу когда-то считалась «серой мышкой».
Певица даже паниковала, если ее узнавали в общественных местах. Однако Алсу было приятно вынимание поклонников, которые ценили не только ее творчество, но и человеческие качества.