Алсу отреагировала на слухи о расставании с мужем Яном Абрамовым

По информации источника, в последнее время в СМИ появляется все больше новостей о романах Абрамова. Однако Алсу до сих пор никак не реагировала на слухи о своем муже. Вместо этого возлюбленные активно публикуют в соцсетях фотографии их семейной идиллии.