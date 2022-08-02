Алсу отреагировала на слухи о расставании с мужем Яном Абрамовым

Певица Алсу продолжительное время состоит в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. Однако недавно подписчики заподозрили разлад между супругами. Звезда ответила на громкие сплетни о расставании, передает «Экспресс газета».
По информации источника, в последнее время в СМИ появляется все больше новостей о романах Абрамова. Однако Алсу до сих пор никак не реагировала на слухи о своем муже. Вместо этого возлюбленные активно публикуют в соцсетях фотографии их семейной идиллии.
Так, недавно исполнительница выложила в микроблог фото на корабле, которое сопроводила подозрительной подписью.
«Эй, моряк, ты слишком долго плавал…» — написала Алсу.
Многие подписчики предположили, что таким образом певица намекнула на обреченность и принятие проблем в семейной жизни.
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