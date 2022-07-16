«Алмаз-Антей» показал ходовой образец отечественного электрического кроссовера E-NEVA с запасом хода 1000 км и интересным дизайном

В Сети появился видеоролик, в котором вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров совершает небольшой пробный заезд в отечественном кроссовере E-NEVA от АО «Обуховский завод» (входит в оборонный концерн «Алмаз – Антей»). О создании E-NEVA было заявлено давно, сейчас же, судя по видео, уже имеется как минимум один ходовой экземпляр. И выглядит он, надо сказать, хорошо.

















По данным источника, у модели будет две основные модификации. Первая — это обычный гибрид, способный проезжать на одной заправке до 1000 километров, вторая — подключаемый гибрид с тяговой аккумуляторной батареей емкостью 70 кВт·ч и запасом хода 810 километров. В обоих случаях гибрид сможет ускоряться до «сотни» за 8,5 сек., а его максимальная скорость составит 180 км/час.









Эти параметры сильно отличаются от характеристик E-NEVA, сообщавшихся в конце прошлого года. Вместе с тем, судя по видео, габариты кроссовера остались в пределах 4,5 м, а дизайн не претерпел существенных изменений.



Так выглядит тележка



на которой построен E-NEVA

Ранее говорилось, что производство E-NEVA стартует в 2024 году, за первый год планировалось выпустить около 25 тысяч кроссоверов. Можно думать, что с учетом сложившейся ситуации на автомобильном рынке России работы над E-NEVA сейчас интенсифицируются.