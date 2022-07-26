Аллочка, возвращайся: Иван Краско обратился к уехавшей из России Пугачевой

«Я нисколько не сомневаюсь, что Алла вернется! И это будет совсем скоро. Куда же она без России? И куда мы без нее? Хотя талант этой незаурядной актрисы будет востребован везде. Алла — артистка мирового уровня. Так что, Аллочка, возвращайся! И мы еще споем!» — заявил Иван Краско.