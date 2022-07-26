Аллочка, возвращайся: Иван Краско обратился к уехавшей из России Пугачевой

Известная российская певица Алла Пугачева покинула РФ и вслед за своим мужем Максимом Галкиным отправилась в Израиль. Народный артист Иван Краско в ходе одного из интервью обратился к Примадонне, призвав ее вернуться домой.
Краско в беседе с порталом «ProЗвезд» подчеркнул, что Алла Пугачева за свою карьеру превратилась в артистку мирового уровня, обладая незаурядным талантом. Он признался, что ждет возвращения Примадонны в Россию, сказав, что тут ее место и родина.
«Я нисколько не сомневаюсь, что Алла вернется! И это будет совсем скоро. Куда же она без России? И куда мы без нее? Хотя талант этой незаурядной актрисы будет востребован везде. Алла — артистка мирового уровня. Так что, Аллочка, возвращайся! И мы еще споем!» — заявил Иван Краско.
Он добавил, что у Пугачевой прекрасно получилось бы стать театральной актрисой, но Примадонна предпочла путь эстрадной исполнительницы.