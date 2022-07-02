Аллея семейных деревьев появилась возле перинатального центра в Ноябрьске

Жители города Ноябрьск продолжают местную традицию. Перед праздником Дня семьи, любви и верности активисты заложили аллею семейных деревьев.
Данная экологическая акция проводится не первый год и родилась спонтанно. Однако и персонал медицинского учреждения, и пациенты поддержали инициативу.
В этом году в акции приняли участие три семьи с детьми. На высадку аллеи деревьев явились даже мамы с младенцами, недавно появившимися на свет в перинатальном центре, пишет сайт «Красный север».
Рядом с посаженными деревьями были установлены таблички с именами и фамилиями участников акции. В перинатальном центре пообещали, что будут обязательно соблюдать эту традицию в будущем.
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