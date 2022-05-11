Аллея Памяти и Славы появилась возле Университета Алиева в КЧР

Она рассказывает о тех, кто трудился в вузе в послевоенное время. Многие представители профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного составов награждены орденами Красной Звезды, Отечественной войны разных степеней, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За взятие Праги». На Аллее Памяти и Славы увековечены имена тех, кто внес свой вклад в становление вуза.