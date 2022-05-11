Аллея Памяти и Славы появилась возле Университета Алиева в КЧР

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Аллею Памяти и Славы открыли в Карачаево-Черкесии. Ее высадили на территории Карачаево-Черкесского государственного университета имени У. Д. Алиева 9 мая.
В высадке сакуры приняли участие студенты, сотрудники вуза, а также обычные горожане. Рядом с аллеей появились информационные стенды с историческими материалами. Первая экспозиция посвящена памяти сотрудников и студентов КЧГУ.
Она рассказывает о тех, кто трудился в вузе в послевоенное время. Многие представители профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного составов награждены орденами Красной Звезды, Отечественной войны разных степеней, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За взятие Праги». На Аллее Памяти и Славы увековечены имена тех, кто внес свой вклад в становление вуза.