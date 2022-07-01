Аллерголог Латышева заявила, что пищевая и лекарственная крапивница смертельно опасна

Большинство случаев крапивницы являются неопасными, однако раздражение от пищи и некоторых лекарств может привести к смерти пациента. Об этом рассказала врач-аллерголог Елена Латышева.
По ее словам, вред организму может нанести не сама крапивница, она всего лишь признак аллергии, а соответствующий комплекс симптомов. То есть лечить нужно не следствие, а причину, сообщает NEWS.ru.
«Если говорить о профилактике, применимой к крапивнице, то тут надо лечить сопутствующие патологии и ограничивать себя в некоторых продуктах, вызывающих выброс гистаминов в организм, таких как кофе, грибы и цитрусовые», — пояснила Елена Латышева.
В случае с пищевыми и лекарственными раздражителями проблема крапивницы решается просто. Нужно убрать продукты и медикаменты, вызывающие сильную реакцию, и состояние здоровья придет в норму, добавила аллерголог.