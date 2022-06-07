Алле Пугачевой предложили неожиданный способ заработка по возвращении в Россию

«Очень надеюсь, что в ближайшее время нам удастся вместе поработать. Мне хочется создать с Пугачевой коллекцию одежды из джинсы, которая уже многие годы находится в тренде. Это могут быть и не джинсы, и куртки, и юбки, и стильные плащи», — поделилась дизайнер