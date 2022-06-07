Алле Пугачевой предложили неожиданный способ заработка по возвращении в Россию

Главный дизайнер России Аника Керимова недавно презентовала на Рублевке новую коллекцию одежды, созданную с дочерью Любови Успенской. В настоящее время модельер задумалась над созданием линейки одежды с Аллой Пугачевой.
«Очень надеюсь, что в ближайшее время нам удастся вместе поработать. Мне хочется создать с Пугачевой коллекцию одежды из джинсы, которая уже многие годы находится в тренде. Это могут быть и не джинсы, и куртки, и юбки, и стильные плащи», — поделилась дизайнер
Издание Dni.ru отмечает, что выпуск линии одежды может обеспечить Примадонне высокий заработок. Правда, какую именно сумму может получить певица, не разглашается.
Ранее Dni.ru сообщали, что Алла Пугачева получает на пенсии порядка 55 тысяч рублей в месяц. При этом, звезде положены доплаты мэра Москвы за звание народной артистки СССР.