Алла Пугачева уступила первую строчку в рейтинге звезд-инфлюенсеров Киркорову

Российская эстрадная певица Алла Пугачева потеряла первую строчку в рейтинге доверия инфлюенсеров в категории «музыка». На протяжении нескольких сезонов она возглавляла топ.
Рейтинг составляется каждый квартал, и с осени прошлого года Примадонна была на первом месте. Этим летом ситуация поменялась в связи с ее побегом из России, из-за чего она подорвала доверие публики и опустилась на четвертую строчку.
Лидером списка стал король эстрады Филипп Киркоров. Он обошел не только свою бывшую возлюбленную, но и Олега Газманова, Сергея Шнурова, Григория Лепса.