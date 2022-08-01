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Алла Пугачева уступила первую строчку в рейтинге звезд-инфлюенсеров Киркорову

Алла Пугачева уступила первую строчку в рейтинге звезд-инфлюенсеров Киркорову
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская эстрадная певица Алла Пугачева потеряла первую строчку в рейтинге доверия инфлюенсеров в категории «музыка». На протяжении нескольких сезонов она возглавляла топ.

Рейтинг составляется каждый квартал, и с осени прошлого года Примадонна была на первом месте. Этим летом ситуация поменялась в связи с ее побегом из России, из-за чего она подорвала доверие публики и опустилась на четвертую строчку.

Лидером списка стал король эстрады Филипп Киркоров. Он обошел не только свою бывшую возлюбленную, но и Олега Газманова, Сергея Шнурова, Григория Лепса. 

алла пугачева рейтинг филипп киркоров
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RusNewsToday24
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