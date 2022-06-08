Алла Пугачева прервала молчание и поддержала Галкина после скандального выступления в Израиле

Юморист вновь столкнулся с критикой после выступлений в Израиле, где едко шутил о стране. Он записал видеообращение, в котором пожаловался, что его сатиру пытаются выдать за «обливание грязью» родины. Сам Галкин уверяет, что любит Россию и ее народ и желает ему только процветания.