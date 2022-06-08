Алла Пугачева прервала молчание и поддержала Галкина после скандального выступления в Израиле

Певица Алла Пугачева, хранившая молчание на протяжении нескольких месяцев, вступилась за супруга Максима Галкина после серии скандалов из-за его оскорбительных высказываний в адрес России.
Юморист вновь столкнулся с критикой после выступлений в Израиле, где едко шутил о стране. Он записал видеообращение, в котором пожаловался, что его сатиру пытаются выдать за «обливание грязью» родины. Сам Галкин уверяет, что любит Россию и ее народ и желает ему только процветания.
Пугачева долго отмалчивалась и не комментировала ни претензии относительно своего отъезда, ни выпады в адрес 45-летнего комика. Но, видимо, терпение Примадонны лопнуло. Она в соцсетях репостнула запись супруга и подписала ролик: «Имеющий уши, да услышит».
Супруги уехали в Израиль вместе с детьми вскоре после начала спецоперации. Примадонна обещала вернуться на родину к осени. Галкин долго не поднимал тему возвращения и только спустя три месяца намекнул, что может приехать в страну.