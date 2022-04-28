Алла Пугачева подарила Моисееву корзину фруктов и куличей на Пасху

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Певица Алла Пугачева созвонилась с давним другом Борисом Моисеевым, который до сих пор не может оправиться от инсульта. Она поздравила коллегу с Пасхой и презентовала ему подарок.
По словам директора тяжелобольного артиста Сергея Гороха, Моисеев говорит в силу своих возможностей. Недавно исполнитель хита «Голубая луна» получил весточку от Примадонны. Он поговорил с артисткой и получил от нее поздравление с Пасхой.
«По телефону с Аллой Борисовной Борис Михайлович тоже прекрасно общался. Ее слова: «Боряша, я тебя услышала, и мне спокойно на душе», – дорогого стоят!» – указал Горох в разговоре с «Московским комсомольцем».
Примадонна, по словам представителя артиста, передала Моисееву подарок. Этом была пасхальная корзина с фруктами, куличами, пасхальными яйцами и разными вкусностями.
Проблемы со здоровьем у Моисеева начались несколько лет назад. Он перенес инсульт, из-за которого пришлось приостановить концертную деятельность и заняться здоровьем.