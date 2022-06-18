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Алла Пугачева не поздравила Максима Галкина с 46-летием

Алла Пугачева не поздравила Максима Галкина с 46-летием
Anatoly Lomohov/Russian Look/Globallookpress

Певица Алла Пугачева не поздравила супруга, шоумена Максима Галкина с днем рождения в социальных сетях. 18 июня телеведущему исполнилось 46 лет. 

Пугачева и Галкин в настоящее время находятся в Израиле. Туда они перебрались после начала специальной операции России на Украине. 

Примечательно, что юморист неоднократно оскорблял родину и ее жителей. Кроме этого, он не поддержал действия Москвы, направленные на защиту мирных граждан Донбасса от геноцида Киева.

Внимательные пользователи Сети отметили, что Примадонна воздержалась от публичных поздравлений в адрес избранника. Однако нашлись и те, кто вспомнил, что исполнительница хита «Миллион алых роз» редко публикует посты в социальных сетях. 

Ранее Пугачева, отвечая на вопросы журналистов, призналась, что намерена вернуться в РФ осенью. Она напомнила, что ее дети Лиза и Гарри готовятся продолжить обучение в школе. 

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