Алла Михеева «спалила» необычное хобби Дмитрия Хрусталева

Телеведущий Дмитрий Хрусталев решил скоротать время перелета необычным хобби. Заснять его успела коллега Алла Михеева.
Как оказалось, шоумен профессионально владеет спицами. На борту самолета он сосредоточенно вязал нечто объемное и разноцветное. Поглощенный процессом Дмитрий даже не заметил направленную на него камеру.
О своем хобби Дмитрий никогда не рассказывал публично. Подписчики предположили, что таким образом он решил скоротать время перелета впервые. Другие же считают, что этот способ борьбы телеведущего с аэрофобией.
Предполагается, что Хрусталев и Михеева отправились в Калининград для участия в КВН. Там Дмитрий заменит ведущего Александра Маслякова. Неизвестно, составит ли им компанию Иван Ургант. На опубликованных Аллой кадрах он замечен не был.