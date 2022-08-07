Алла Михеева «спалила» необычное хобби Дмитрия Хрусталева

Предполагается, что Хрусталев и Михеева отправились в Калининград для участия в КВН. Там Дмитрий заменит ведущего Александра Маслякова. Неизвестно, составит ли им компанию Иван Ургант. На опубликованных Аллой кадрах он замечен не был.