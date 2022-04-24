Алла Довлатова рассказала, зачем к ней приходил священник

Священник долго не мог прочитать элементарную молитву, а весь процесс

занял примерно пять часов. Когда он вернулся к актрисе, то признался, что

почувствовал, будто «в этом доме убивали людей». Духовник сказал, что теперь в

новом жилище все будет хорошо, и с тех пор ничего плохого так и не случалось.