Алла Довлатова рассказала, зачем к ней приходил священник

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Телеведущая и актриса
Алла Довлатова несколько лет назад купила дом у певицы Валерии в деревне
Крекшино Московской области. Как оказалось, в новом жилище ее ждали жуткие
сюрпризы.
Довлатова рассказала, что
дом пришлось практически полностью переделывать. На втором этаже были слишком
низкие, по мнению ведущей, потолки, так что их поднимали на полметра. Однако
главная проблема скрывалась совсем в другом.
«Но самое интересное было
потом. После того, как мы все сделали, я пригласила духовника. Чтобы тот
освятил дом. И он потратил на это очень много времени», — рассказала Довлатова
в шоу «Секрет на миллион».
Священник долго не мог прочитать элементарную молитву, а весь процесс
занял примерно пять часов. Когда он вернулся к актрисе, то признался, что
почувствовал, будто «в этом доме убивали людей». Духовник сказал, что теперь в
новом жилище все будет хорошо, и с тех пор ничего плохого так и не случалось.