Алисия Викандер рассказала о выкидыше: “Очень болезненно”

Алисия Викандер

Алисия Викандер и Майкл Фассбендер в прошлом году впервые стали родителями. Как выяснилось, актриса до этого уже была беременна, но все закончилось трагически. В новом интервью для The Times Викандер призналась, что пережила выкидыш.

Разговор об этом зашел в связи с новым сериалом, где она снялась: в проекте “Ирма Веп” героиня Алисии — голливудская звезда, которая “перезапускает” свою карьеру после того, как теряет ребенка. Тема разлуки безутешной матери с младенцем была ключевой и в драме “Свет в океане”, на съемках которой Викандер и Фассбендер познакомились.

Когда именно и на каком сроке у нее случился выкидыш, актриса не уточняла. О своем опыте она говорит:

Сейчас у нас есть ребенок, но нам потребовалось время, чтобы он появился на свет. Потеря ребенка — это что-то очень болезненное. И, конечно, у меня появлялись тогда ассоциации с фильмом (“Свет в океане”. — Прим. ред.). Он обрел для меня совершенно новое значение.



Майкл Фассбендер и Алисия Викандер

Как рассказала Викандер, в подобные моменты особенно сложно тем, чья профессия подразумевает публичность:

Мы все проходим через нелегкие периоды в своей жизни, но, если вы работаете в офисе, вы можете хотя бы на время оставить работу. Однако со мной самой и моими коллегами порой случалось что-то, после чего ты должен выходить на красную дорожку. И иногда я не понимала, как люди с этим справляются. Там тебя встречают, спрашивают, как ты. А ведь большинство из нас в подобных ситуациях не могли бы даже найти в себе силы выйти из дома.

Алисия рассказала, что далеко не всегда, даже на пике карьеры, чувствовала себя счастливой:

Я ощущала самую сильную печаль именно тогда, когда, по мнению остальных, пребывала на вершине славы… Были перелеты первым классом, пятизвездочные отели. Но я чувствовала себя очень одинокой. Если бы не мои друзья, которым можно было позвонить, было бы совсем тяжело. Я видела, что может происходить с людьми из моей индустрии.

Алисия и Майкл поженились осенью 2017 года. Пара живет в Португалии и ведет закрытый образ жизни, о личном актеры почти никогда не говорят. Даже о своем ребенке они прессе ничего не рассказывали — не раскрыли ни пол, ни имя малыша.