Алисия Сильверстоун рассказала, что ее 11-летний сын все еще спит с ней в одной кровати

Алисия Сильверстоун

Алисия Сильверстоун в подкасте Эллен Фишер призналась, что все еще спит вместе со своим 11-летним сыном Беаром от бывшего мужа Кристофера Джареки.

Беар и я все еще спим вместе, — рассказала актриса и призналась, что в воспитании ребенка просто “следует природе”.

Я мама, прислушивающаяся к природе, любящая мама. Я верю в любовь, верю в природу, но наше общество боится природы и любви. Если бы вы жили в какой-нибудь дикой местности, где есть животные, то не положили бы своего ребенка не рядом с собой, его попросту съели бы, — объяснила она.

Алисия Сильверстоун также рассказала, что почти не пользовалась подгузниками, а вместо этого “следила за сигналами сына”, чтобы определить, когда ему пора идти в туалет.

Актриса сказала, что материнство для нее — “самый драгоценный, самый невероятный опыт в этом мире”, и добавила, что для нее это “божественно”.



Алисия Сильверстоун с сыном

Алисия Сильверстоун также является убежденным веганом, своего ребенка она воспитывает в традициях строгого вегетарианства.

Методы воспитания Сильверстоун уже не раз сталкивались с критикой в сети. Так, два года назад актриса призналась, что принимает ванну вместе с 9-летним сыном, за что ее осудили подписчики.

Также Сильверстоун признавалась, что ее сына критиковали сверстники из-за прически: мальчик предпочитал носить очень длинные волосы. Спустя несколько месяцев мальчик принял решение подстричься, что расстроило звездную маму, которая выразила надежду, что позже сын снова захочет вернуться к длинным волосам.