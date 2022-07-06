Алишер Усманов

Миллиардер Алишер Усманов отозвал иск о разводе с Ириной Винер, который подал в конце мая после 30 лет брака. Об этом сообщает РИА “Новости”. Производство по иску о расторжении брака между Алишером Усмановым и главным тренером сборной России по художественной гимнастике Ириной Винер-Усмановой было прекращено “в связи с отказом истца от исковых требований”.

В марте Алишер Усманов попал под санкции Запада в связи с военной спецоперацией РФ на Украине. Состояние миллиардера на данный момент составляет 15,4 млрд долларов.



Ирина Винер-Усманова и сестры Аверины

Решение Алишера Усманова отказаться от развода с женой обсуждают в соцсетях. Если рассуждать в рамках предположения о том, что развод нужен был, чтобы вывести ее из-под какого-то экономического удара в связи с санкциями, то приходим к выводу, что сила удара оказалась несущественной. Ну а о личных отношениях этой пары я уже писала. Статус в таких случаях мало значит, — написала в своем телеграм-канале “Кровавая барыня” Ксения Собчак. Ранее телеведущая отмечала, что отношения между миллиардером и его супругой всегда были очень теплыми.

Я столько раз видела, как Усманов трогательно относится к Винер, какие у них доверительные и нежные отношения. И я уверена, что они в любом случае их сохранят, потому что страсть страстью, а дружба дружбой. И такое уважение спустя годы мало какие пары способны друг к другу испытывать. Ну и конечно, Винер никогда не была приложением к мужу, она сама по себе человек с весомым именем. Всякое в жизни случается, но это как раз тот случай, когда люди все равно остаются близкими друг другу людьми.

В телеграм-канале “Героиня Татлера” решили собрать мнения подписчиков о том, что же произошло между Усмановым и Винер.

Что же это было все-таки?

Алишер Усманов и Ирина Винер познакомились в юности в Ташкенте во Дворце спорта, где Усманов занимался фехтованием, а Ирина Винер — художественной гимнастикой. После знакомства отношения не задались, однако через несколько лет они снова встретились в Москве, а в 1992 году поженились. Предложение своей будущей жене Усманов сделал, находясь в тюрьме: в 1980 году он был приговорен к восьми годам лишения свободы за мошенничество и соучастие в получении взятки, но через шесть лет вышел по УДО. Общих детей у пары нет.