Алина Загитова рассказала об отношениях с Этери Тутберидзе и критике со стороны зрителей: “Я не понимаю, почему люди так себя ведут”

Алина Загитова

Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном фигурном катании Алина Загитова дала интервью изданию “7 дней”, в котором рассказала о своем пути к успеху, поражениях, взаимоотношениях с тренером Этери Тутберидзе и отношении к критике после выхода шоу “Ледниковый период”.

Фигуристка вспомнила о начале карьеры в фигурном катании и своем первом опыте работы с Тутберидзе и призналась, что для нее это было непросто. В двенадцать лет я оказалась в группе Тутберидзе. Сначала поехала в Москву с мамой, но потом Этери Георгиевна сказала, что маме не надо находиться рядом со мной, чтобы она не отвлекала меня от тренировок, хотя такого никогда не было. Загитова отметила, что поклонники часто недооценивают труд, который фигуристы вкладывают в тренировки. Люди, которые смотрят выступления фигуристов по телевизору, иногда даже не понимают, сколько сил затрачено. У нас такой вид спорта, где нельзя показывать, насколько тебе тяжело, а нужно все делать с легкостью. Поэтому всем и кажется, что кататься на коньках совсем не сложно, а на самом деле за этим стоит очень много работы.



Алина Загитова

Загитова рассказала, что Тутберидзе выгнала ее из группы вскоре после того, как она получила серьезную травму. Как Этери Георгиевна говорит, я была ленивая. До 12 лет я занималась фигурным катанием в Ижевске – в провинции, от нас там не так много требовали. И в тот момент, когда я попала в группу Тутберидзе, мне казалось, что я выжимаю из себя максимально возможное. Но, видимо, этого было недостаточно. Я не привыкла еще к таким нагрузкам, не понимала, чего от меня хотят. Но вот у меня начали получаться какие-то тройные прыжки (в Ижевске я их не делала).

И тут на тренировке я сломала руку в районе запястья. Поехала на соревнования со специальной легкой лангеткой, сломала там еще и ногу. Прошло время. Гипс сняли, я чуть-чуть потренировалась в родном городе и поехала в Москву. И на первой же тренировке Этери Георгиевна говорит мне: “Я вас выгоняю”. Загитова ушла к другому тренеру, однако после нескольких неудач решила вернуться в родной Ижевск. Фигуристка зашла попрощаться к Тутберидзе, и та решила дать девушке еще один шанс. Мы с бабушкой купили букет, пришли к Этери Георгиевне подарить цветы, поблагодарить ее и попрощаться, сказать: “Мы уезжаем из Москвы, спасибо вам за все”. А она говорит: “Давайте еще раз попробуем”.

Фигуристка призналась, что работа для нее на первом месте, однако тренировки отнимают у нее много сил. Она добавила, что характер у нее непростой и после тяжелого дня ей бывает непросто взаимодействовать с людьми. В такие моменты после тяжелых тренировок я не очень люблю контактировать с людьми, а родителям хочется расспросить меня, узнать подробности. Я отвечаю: “Мам, пап, не могу говорить”. Я на самом деле совсем не подарок, характер у меня сложный. Сейчас Загитова приостановила карьеру и учится на журналиста. Опыт в качестве телеведущей у девушки уже есть: она приняла участие в съемках шоу “Ледниковый период”. После выхода шоу зрители ее раскритиковали: многим показалось, что перед камерой девушка чувствовала себя неуверенно. Загитова призналась, что плохо переносила замечания в свой адрес.