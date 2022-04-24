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    Алина Кабаева провела в Москве фестиваль художественной гимнастики

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Алина Кабаева провела в Москве фестиваль художественной гимнастики

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    Алина Кабаева

    В московском спорткомплексе “ВТБ Арена” прошел фестиваль художественной гимнастики “Алина” — в этом году он был посвящен Великой Отечественной войне.

    Алина Кабаева с участниками фестиваляАлина Кабаева с участниками фестиваля

    Алина Кабаева с гимнасткой

    Основательница фестиваля, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, выступила на его открытии с речью. На сцену она вышла под песню “День победы” в исполнении Льва Лещенко. К ее платью цвета фуксии была прикреплена георгиевская ленточка.

    Это событие [Великая Отечественная война. — Прим. ред.], которое не уходит в прошлое, оно остается с нами, потому что эта великая победа утвердила наше право на жизнь. Плох тот народ, который не помнит эту историю, а мы помним. Помним и гордимся подвигом нашего большого многонационального народа. Наш фестиваль сегодня — это дань памяти, благодарность народу-победителю. Это наш букет цветов вечному огню победы,

    — сказала Алина.

    Фестиваль "Алина"

    Фестиваль "Алина"

    Фестиваль "Алина"

    Поскольку Кабаева редко появляется на публике, все внимание было приковано к ней, фотографии бывшей спортсменки быстро распространились по сети. Многие интернет-пользователи отметили, что Кабаева вновь появилась на публике с обручальным кольцом на пальце.

    Алина Кабаева

    Алина Кабаева с гимнасткой

    Последний раз Кабаева выходила в свет в декабре прошлого года, чтобы продвинуть свой новый турнир по художественной гимнастике “Небесная грация”.


    PetelinaОльга Петелина


    Фото
    Соцсети


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