Алина Кабаева посетила сборы по художественной гимнастике в Сочи и обратилась с напутствием к молодым спортсменам

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Алина Кабаева

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева посетила тренировочные сборы в Сочи, организованные ее благотворительным фондом, и обратилась к юным спортсменам с напутствием.

Каждому хочу пожелать не сдаваться, достигать своих целей, не опускать руки! Вы все чемпионы — вы встаете рано, приходите в зал, несмотря на то, что бывает в жизни, вы занимаетесь спортом. У вас дисциплина с малых лет, и поверьте мне — у вас все получится, — сказала она.

Кабаева добавила, что в дальнейших планах ее фонда — создание базы для тренировок для молодых спортсменов из регионов. Мы хотим сделать базу для региональных команд. Потому что у сборной команды все в порядке — у них база есть, а у регионов, к сожалению, где придется. Вот мы и хотим сделать такую базу, где дети из разных регионов будут в хороших условиях тренироваться.



Алина Кабаева

Алина Кабаева — многократная чемпионка Европы, двукратная абсолютная чемпионка мира, олимпийская чемпионка. Спортивную карьеру Кабаева завершила в 2007 году и с тех пор активно занималась поддержкой спорта: так, в апреле Кабаева провела фестиваль художественной гимнастики “Алина”, который был посвящен Великой Отечественной войне. Кроме того, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что хотела бы видеть Кабаеву в тренерском штабе национальной сборной.

Ранее Евросоюз ввел санкции в связи с военной спецоперацией РФ на Украине в отношении Кабаевой, которая является главой совета директоров “Национальной медиа группы”.

Мастер-классы для юных спортсменов на сборах также провели олимпийские чемпионы по художественной и спортивной гимнастике.

Это, во-первых, огромный опыт для детей, это их карьерный рост. Но не только, самое главное — это рост и для тренеров. И для меня в том числе, потому что я начинаю вспоминать, что мне давал тренер в таком возрасте. И сегодня я даю то, что мне давали. А это, я считаю, бесценно! — рассказал четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун предположила, что в перспективе развитие художественной гимнастики будет направлено в сторону парных выступлений. Гимнастика не стоит на месте. Мне кажется, это будет очень красиво. Мужская сила вместе с лентой девочки-гимнастки — мне кажется, это тоже будет очень здорово.

Посмотреть полностью: https://www.spletnik.ru/buzz/chronicle/106270-pod-sanktcii-es-popali-tatyana-navka-liza-peskova-alina-kabaeva.htmlВ тренировочных сборах приняли участие 28 детей из Москвы и Ульяновска.

