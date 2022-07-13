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Алиханов: рекомендации ЕК по транзиту являются первым шагом в решении проблемы

Алиханов: рекомендации ЕК по транзиту являются первым шагом в решении проблемы
globallookpress.com/Otto Stadler/imageBROKER.com

Рекомендации Европейской комиссии по транзиту в Калининградскую область являются только первым шагом в решении вопроса. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор Антон Алиханов.

ЕК распространила объяснение по ограничениям. Согласно документу, железнодорожный транзит в Калининградскую область разрешен с соблюдением некоторых условий. Алиханов подчеркнул, что необходимы аналогичные шаги по автомобильным перевозкам.

Ранее руководитель пресс-центра областного правительства Дмитрий Лысков заявил, что власти региона не получали официальных уведомлений и документов о снятии блокады на транзит грузов. Об этом сообщает RT.

алиханов еврокомиссия ек калининградская область
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