Алиханов призвал не считать блокадой запрет на ввоз грузов из Балтии

Полный запрет на ввоз и вывоз в Россию товаров с Прибалтики, который изучается как ответ на ограничение Литвой транзита в Калининград, не нужно воспринимать в качестве блокады. Об этом рассказал РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Недавно градоначальник заявил, что передал правительству и администрации президента проект ответа на ограничение Литвой транзита в Калининград. Как крайняя мера изучается полный запрет на ввоз и вывоз в Россию товаров с Прибалтики, кроме Калининграда.
Это решение не следует воспринимать как блокаду, поскольку страны Прибалтики могут ездить из Польши в Литву. Есть Сувальский коридор, по которому проходит граница двух этих стран.