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Алиханов призвал не считать блокадой запрет на ввоз грузов из Балтии

Алиханов призвал не считать блокадой запрет на ввоз грузов из Балтии
Yevgeny Philippov/Global Look Press

Полный запрет на ввоз и вывоз в Россию товаров с Прибалтики, который изучается как ответ на ограничение Литвой транзита в Калининград, не нужно воспринимать в качестве блокады. Об этом рассказал РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Недавно градоначальник заявил, что передал правительству и администрации президента проект ответа на ограничение Литвой транзита в Калининград. Как крайняя мера изучается полный запрет на ввоз и вывоз в Россию товаров с Прибалтики, кроме Калининграда.

Это решение не следует воспринимать как блокаду, поскольку страны Прибалтики могут ездить из Польши в Литву. Есть Сувальский коридор, по которому проходит граница двух этих стран.

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