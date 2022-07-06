Алиханов призвал не считать блокадой запрет на ввоз грузов из Балтии

Полный запрет на ввоз и вывоз в Россию товаров с Прибалтики, который изучается как ответ на ограничение Литвой транзита в Калининград, не нужно воспринимать в качестве блокады. Об этом рассказал РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.