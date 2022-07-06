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Алиханов не исключил ответственность Вашингтона за блокаду Калининграда

Алиханов не исключил ответственность Вашингтона за блокаду Калининграда
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Вашингтон, возможно, несет ответственность за ограничение транзита в Калининград. Об этом рассказал областной губернатор Антон Алиханов.

Недавно заместитель руководителя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал ограничение транзита в Калининград. Никто из Евросоюза не заставлял Литву идти на этот шаг. По мнению политика, эту инициативу продвигали из-за океана.

Алиханов во время беседы с РИА Новости также подчеркнул, что если бы Литва руководствовалась интересами своих граждан, то не принимала бы таких решений. Народу этой страны такие шаги невыгодны. Предположение о влиянии США губернатор назвал небезосновательным.

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