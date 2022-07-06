Алиханов не исключил ответственность Вашингтона за блокаду Калининграда

Алиханов во время беседы с РИА Новости также подчеркнул, что если бы Литва руководствовалась интересами своих граждан, то не принимала бы таких решений. Народу этой страны такие шаги невыгодны. Предположение о влиянии США губернатор назвал небезосновательным.