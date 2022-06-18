Алиханов: Калининградская область готовилась к «гадостям от соседей»

Глава Калининградской области отметил, что регион к такого рода гадостям от соседей готовился. В частности, был построен и введен в эксплуатацию новый паром. При этом в содействии с Министерством транспорта был передислоцирован из других морей еще один сухогруз. Корабль курсирует на линии Усть-Луга — Балтийск.