Алиханов: Калининградская область готовилась к «гадостям от соседей»

Калининградская область готовилась к «гадостям от соседей». Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов в личном Telegram-канале.
Глава Калининградской области отметил, что регион к такого рода гадостям от соседей готовился. В частности, был построен и введен в эксплуатацию новый паром. При этом в содействии с Министерством транспорта был передислоцирован из других морей еще один сухогруз. Корабль курсирует на линии Усть-Луга — Балтийск.
По словам Алиханова, для того чтобы перераспределить запрещенные к транзиту товары могут понадобиться дополнительные судна. Максимальный объем составляет семь дополнительных кораблей до конца года. Губернатор подчеркнул, что они есть на Балтике.